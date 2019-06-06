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Від витрат на які "радощі життя" вам відмовитися...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 13 чер, 2019 11:25
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R2
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Додано: Чет 13 чер, 2019 11:25
От еды.
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Generalboss
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Додано: Чет 13 чер, 2019 11:56
от туалетной бумаги
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alex2013a90
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Додано: Чет 13 чер, 2019 13:25
бухаєм далі)
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sdmitruk
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