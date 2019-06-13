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Від витрат на які "радощі
життя" вам відмовитися...

Від витрат на які "радощі життя" вам відмовитися...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 11:25

Від витрат на які "радощі життя" вам відмовитися...

Пропонуємо до обговорення:
Опитування від Finance.ua.

Дивися повний текст Від витрат на які \"радощі життя\" вам відмовитися найскладніше? (опитування).
R2
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От еды.
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от туалетной бумаги
alex2013a90
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 13:25

бухаєм далі)
sdmitruk
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 14:40

Жаль. действительно нет пункта - от качественной еды. выбрал - алкоголь
ЧИА
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 21:01

на сладости и снеки, особо снеки.
А так остальное совсем не употребляем или по необходимости (кроме кафе).
Juna
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 08:02

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Опитування від Finance.ua.

Дивися повний текст Від витрат на які "радощі життя" вам відмовитися найскладніше? (опитування).


Опрос очень хорошо характеризует тех, кто его составлял
Если такси - это радость , а не вид транспорта ... Ппц
А почему, действительно, не предложить отказаться от ванны и туалетной бумаги?
PasserBy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 10:56

перепись зависимостей
Corpocrator
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