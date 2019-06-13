Опитування від Finance.ua.
Дивися повний текст Від витрат на які \"радощі життя\" вам відмовитися найскладніше? (опитування).
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 13 чер, 2019 11:25
Від витрат на які "радощі життя" вам відмовитися...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Від витрат на які \"радощі життя\" вам відмовитися найскладніше? (опитування).
Додано: Чет 13 чер, 2019 14:40
Жаль. действительно нет пункта - от качественной еды. выбрал - алкоголь
Додано: Чет 13 чер, 2019 21:01
на сладости и снеки, особо снеки.
А так остальное совсем не употребляем или по необходимости (кроме кафе).
Додано: П'ят 14 чер, 2019 08:02
Опрос очень хорошо характеризует тех, кто его составлял
Если такси - это радость , а не вид транспорта ... Ппц
А почему, действительно, не предложить отказаться от ванны и туалетной бумаги?
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