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Від витрат на які "радощі
життя" вам відмовитися...

Від витрат на які "радощі життя" вам відмовитися...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 10:44

От трат на бумажные книги.
Hella
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 21:25

Hella

А я вот не могу от такого отказаться. Да есть читала у меня, но бумажная книга это намного круче, чем электронная. Запах новой книги и шуршания страниц..это же романтика)
Laven
 
Повідомлень: 24
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