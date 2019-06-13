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Від витрат на які "радощі життя" вам відмовитися...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 17 чер, 2019 10:44
От трат на бумажные книги.
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Hella
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Додано: Пон 17 чер, 2019 21:25
Hella
А я вот не могу от такого отказаться. Да есть читала у меня, но бумажная книга это намного круче, чем электронная. Запах новой книги и шуршания страниц..это же романтика)
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Laven
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Додано: Вів 18 чер, 2019 03:08
alex2013a90 написав:
от туалетной бумаги
Рубашка что-ли короткая?
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
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AlifeSoft
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