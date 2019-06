Від витрат на які "радощі життя" вам відмовитися...

Додано: Вів 18 чер, 2019 03:08

alex2013a90 написав: от туалетной бумаги от туалетной бумаги



Рубашка что-ли короткая? Рубашка что-ли короткая?

In Death we trust (c) Carlos Castaneda

С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.