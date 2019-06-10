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Лікар в один клік: в Україні
з'явився додаток екстреного...

Лікар в один клік: в Україні з'явився додаток екстреного...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 13:03

Лікар в один клік: в Україні з'явився додаток екстреного...

Пропонуємо до обговорення:
У DocRadar є можливість викликати не тільки рятувальника, а й лікаря будь-якої спеціалізації.

Дивися повний текст Лікар в один клік: в Україні з'явився додаток екстреного виклику допомоги.
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все хорошо только такого приложение НЕТУ в гугл плей маркет !!! ТСН любит желтые новости
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