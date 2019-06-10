У DocRadar є можливість викликати не тільки рятувальника, а й лікаря будь-якої спеціалізації.
Дивися повний текст Лікар в один клік: в Україні з'явився додаток екстреного виклику допомоги.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 13 чер, 2019 13:03
Лікар в один клік: в Україні з'явився додаток екстреного...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Лікар в один клік: в Україні з'явився додаток екстреного виклику допомоги.
Додано: Чет 13 чер, 2019 13:04
все хорошо только такого приложение НЕТУ в гугл плей маркет !!! ТСН любит желтые новости
Зараз переглядають цей форум: 27661, Google Adsense [Bot], Тракторист і 10 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|