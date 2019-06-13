У DocRadar є можливість викликати не тільки рятувальника, а й лікаря будь-якої спеціалізації.
Дивися повний текст Лікар в один клік: в Україні з'явився додаток екстреного виклику допомоги.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 13 чер, 2019 13:03
Лікар в один клік: в Україні з'явився додаток екстреного...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Лікар в один клік: в Україні з'явився додаток екстреного виклику допомоги.
Додано: Чет 13 чер, 2019 13:04
все хорошо только такого приложение НЕТУ в гугл плей маркет !!! ТСН любит желтые новости
Додано: Чет 13 чер, 2019 13:25
Есть такое приложение. Но оно не работает смс активация не происходит вообще.
Пароль приходит через час-пол часа!! И то, не подходит.
Что уж говорить о сервисе как всегда сделано "на отвали".
Додано: П'ят 14 чер, 2019 12:48
Juna дайте ссылку или название точное в Плей маркете
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
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