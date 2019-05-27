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МАУ оголосила знижки до 30%
на авіаквитки на всі напрямки

МАУ оголосила знижки до 30% на авіаквитки на всі напрямки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 14:44

МАУ оголосила знижки до 30% на авіаквитки на всі напрямки

Пропонуємо до обговорення:
Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) оголосила знижки до 30% на авіаквитки на всі напрямки.

Дивися повний текст МАУ оголосила знижки до 30% на авіаквитки на всі напрямки.
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