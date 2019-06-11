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Грецькі інвестори готові вкласти понад мільйон євро у...
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Додано: Чет 13 чер, 2019 15:01
Пропонуємо до обговорення:
Грецька енергетична компанія Flow Energy & Environmental Operations S.A. зацікавилася нафтогазовими ділянками, які виставлені на електронний аукціон в Україні.
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Додано: Чет 13 чер, 2019 15:01
..интересно, в том же Катаре или Эмиратах можно получить статус "инвестора" с 1млн евро в "нефтегазовой отрасли" ??!!
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maestro71
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