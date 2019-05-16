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Будівництво Подільсько-Воскресенського
моста: Кличко...

Будівництво Подільсько-Воскресенського моста: Кличко...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 15:05

Будівництво Подільсько-Воскресенського моста: Кличко...

Пропонуємо до обговорення:
У Києві до кінця літа на споруджуваному Подільсько-Воскресенському мосту планують розібрати монтажні балки. Вони виглядають як величезні іржаві труби і є незмінною "окрасою" моста вже багато років.

Дивися повний текст Будівництво Подільсько-Воскресенського моста: Кличко показав, як проходять роботи.
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 15:05

Вечный мост для вечного метро
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