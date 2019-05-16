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У Зеленського мають намір
відкрити ринок землі через рік

У Зеленського мають намір відкрити ринок землі через рік
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 15:07

У Зеленського мають намір відкрити ринок землі через рік

Пропонуємо до обговорення:
Мораторій накладається з року в рік, тому що це вигідно.

Дивися повний текст У Зеленського мають намір відкрити ринок землі через рік.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 15:07

Красава
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 15:35

Лайк однозначно!
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 15:44

Ага это из оперы: "Я вам ничего не должен" и "Если посмотреть выступления Зеленского, то он лично на прямую ничего не обещал" ну или на худой конец "Он просто шутил про тарифы и Роттердам+"
:|
UX-2019
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 15:51

Re: У Зеленського мають намір відкрити ринок землі через рік

Ну - може так , а може ні - все буде залежати і від складу Ради ...
Puente
 
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