Мораторій накладається з року в рік, тому що це вигідно.
Дивися повний текст У Зеленського мають намір відкрити ринок землі через рік.
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Додано: Чет 13 чер, 2019 15:07
У Зеленського мають намір відкрити ринок землі через рік
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Зеленського мають намір відкрити ринок землі через рік.
Додано: Чет 13 чер, 2019 15:44
Ага это из оперы: "Я вам ничего не должен" и "Если посмотреть выступления Зеленского, то он лично на прямую ничего не обещал" ну или на худой конец "Он просто шутил про тарифы и Роттердам+"
Додано: Чет 13 чер, 2019 15:51
Re: У Зеленського мають намір відкрити ринок землі через рік
Ну - може так , а може ні - все буде залежати і від складу Ради ...
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