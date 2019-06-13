RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Зеленського мають намір
відкрити ринок землі через рік

У Зеленського мають намір відкрити ринок землі через рік
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 15:07

У Зеленського мають намір відкрити ринок землі через рік

Пропонуємо до обговорення:
Мораторій накладається з року в рік, тому що це вигідно.

Дивися повний текст У Зеленського мають намір відкрити ринок землі через рік.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89309
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 15:07

Красава
Rainbow
 
Повідомлень: 2377
З нами з: 23.09.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 526 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 15:35

Лайк однозначно!
vladus17
 
Повідомлень: 881
З нами з: 21.03.14
Подякував: 113 раз.
Подякували: 73 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 15:44

Ага это из оперы: "Я вам ничего не должен" и "Если посмотреть выступления Зеленского, то он лично на прямую ничего не обещал" ну или на худой конец "Он просто шутил про тарифы и Роттердам+"
:|
UX-2019
 
Повідомлень: 25
З нами з: 24.01.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 15:51

Re: У Зеленського мають намір відкрити ринок землі через рік

Ну - може так , а може ні - все буде залежати і від складу Ради ...
Puente
 
Повідомлень: 1746
З нами з: 12.08.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 243 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 20:50

Re: У Зеленського мають намір відкрити ринок землі через рік

Я не голосовал за "кота в мешке", но, если рынок земли (в любом виде) будет реализован, мое мнение слегка изменится.
А еще государству нужно продать ВСЕ не стратегически важные предприятия западным инвесторам.
А еще...
se64plus
 
Повідомлень: 106
З нами з: 11.01.17
Подякував: 17 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 21:43

Re: У Зеленського мають намір відкрити ринок землі через рік

Земля - последний актив, который остался у граждан и в самом государстве Украина! В итоге все осядет у олигархов, крупного капитала за копейки. Предприятия уже "продали", судебная система и правоохранительные органы "реформированы" и больше просто не чем заниматься!
Zavr2000
 
Повідомлень: 1
З нами з: 19.08.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 00:06

  Zavr2000 написав:Земля - последний актив, который остался у граждан и в самом государстве Украина! В итоге все осядет у олигархов, крупного капитала за копейки. Предприятия уже "продали", судебная система и правоохранительные органы "реформированы" и больше просто не чем заниматься!

Вот ответьте сами себе на простые вопросы:
1. Сам факт, что "последний актив" "остался" у граждан, имеет ли непосредственное влияние сейчас на благосостояние этих самих граждан? На 99,99% нет, т.к. это неработающий актив.
2. Разве сейчас земля не скупается олигархами за копейки? Армии нищебродов получают по 2га и отдают этим самым олигархам.
3. Что лучше, содержать предприятия, которые несут колоссальные убытки, или их закрыть/продать?
4. Если весь "загнивающий запад" развился до таких высот и живет за счет частной инициативы, нам стоит следовать их примеру, или смотреть в сторону РФ, С. Кореи, Венесуэлы и т.п.? Мне кажеться, отчет очевиден...
se64plus
 
Повідомлень: 106
З нами з: 11.01.17
Подякував: 17 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 09:09

Разбазарирь напоследок то что еще осталось
blueiceua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 276
З нами з: 09.04.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Roshen через суд закріпив за собою червону стрічку для...
R2 » П'ят 14 чер, 2019 07:46
5 86
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 14 чер, 2019 09:33
sequence
Представник Зеленського розповів, як планують знижувати...
R2 » Чет 13 чер, 2019 19:02
5 133
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 14 чер, 2019 09:07
blueiceua
Експерт Зеленського пояснив, чому подорожчає електроенергія 1, 2, 3
R2 » Сер 12 чер, 2019 13:21
29 1845
Переглянути останнє повідомлення
Чет 13 чер, 2019 11:52
elenasolohina11

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (13750)
14.06.2019 10:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.