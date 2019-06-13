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У Зеленського мають намір
відкрити ринок землі через рік

У Зеленського мають намір відкрити ринок землі через рік
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 10:28

Сначала нужно навести порядок в правовом поле. Т.к. пока разного рода С14 и прочие активисты могут безнаказанно творить что захотят, пока судьи покупаются, пока полиция не справляется со своими обязанностями - о честном и прозрачном рынке земли не может быть и речи.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 10:38

Zavr2000

Поддерживаю!!!
сова
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 10:40

RomanTik

Помните как "самозастрелилась" дама отвечающая за реестры и кадастры гос.имущества???
сова
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 10:54

без рехферендума не разобраться
Corpocrator
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 11:38

давайте референдум по снятию моратория, а то как всякую чушь так на референдум. щас за копейки скупят у колхозников паи, а потом цену на оренду взвинтят либо вообще нах пошлют.
azon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 11:48

после открытия рынка земли украинцы могут оказаться на чужой земле или вообще без земли.
blueiceua
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