У Зеленського мають намір відкрити ринок землі через рік

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 10:28
Сначала нужно навести порядок в правовом поле. Т.к. пока разного рода С14 и прочие активисты могут безнаказанно творить что захотят, пока судьи покупаются, пока полиция не справляется со своими обязанностями - о честном и прозрачном рынке земли не может быть и речи.
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 10:40
RomanTik
Помните как "самозастрелилась" дама отвечающая за реестры и кадастры гос.имущества???
Додано: П'ят 14 чер, 2019 11:38
давайте референдум по снятию моратория, а то как всякую чушь так на референдум. щас за копейки скупят у колхозников паи, а потом цену на оренду взвинтят либо вообще нах пошлют.
Додано: П'ят 14 чер, 2019 11:48
после открытия рынка земли украинцы могут оказаться на чужой земле или вообще без земли.
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