У Зеленського мають намір відкрити ринок землі через рік

Додано: П'ят 14 чер, 2019 13:28

Странная позиция у наших граждан кто против. На 99,9 % верен что против те у кого как раз земли нет, иначе почему они против ? Неужели свободно распоряжаться своей собственностью это плохо ? А если у вас есть земля и вы против, так не продавайте ее гадам олигархам, делов тоНу ладно давайте более конструктивно, мораторий должен быть пожизненный ? Нет когда на ваш взгляд он должен быть отменен и почему ? С какого переляку владельца должны ограничивать ? Купят олигархи, иностранцы ? И смысл в противодействии этому ? Опять лозунги, все пропало, раньше нужно было думать лет 28 назад, теперь дорога одна ...А то что в стране нужно в правовом поле навести порядок, то да, вопросов нет, за прошлые 5 лет скажите спасибо Порошенко, "мова, віра, армія" (в лице Свинарчуков, это только то что выплыло наружу).