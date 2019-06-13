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Додано: П'ят 14 чер, 2019 13:47
Дайте людям хоть пожить нормально, а то умрут с землей в нищите и голодные
Додано: П'ят 14 чер, 2019 13:53
Re: У Зеленського мають намір відкрити ринок землі через рік
Заводы рабочим, земля крестьянам. Рабочие свое профукали, теперь переживают за крестьян
Кстати из пояснительной записки :
"Метою прийняття Закону України «Про внесення змін до розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України щодо продовження заборони відчуження сільськогосподарських земель» є продовження на один рік строку дії мораторію на продаж чи іншим способом відчуження земель сільськогосподарського призначення, що дозволить врегулювати за цей час на законодавчому рівні процедуру обігу земель сільськогосподарського призначення та розробити необхідні нормативно-правові акти для введення сільськогосподарських земель в економічний обіг."
Ни олигархов, ни Англии ни опасений что останемся без земли тут нет. Просто который год крестьян держат на поводке, пользуя их землю за дешево.
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