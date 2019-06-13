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У Зеленського мають намір
відкрити ринок землі через рік

У Зеленського мають намір відкрити ринок землі через рік
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 13:47

Дайте людям хоть пожить нормально, а то умрут с землей в нищите и голодные
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 13:53

Re: У Зеленського мають намір відкрити ринок землі через рік

  Rainbow написав:Дайте людям хоть пожить нормально, а то умрут с землей в нищите и голодные


Заводы рабочим, земля крестьянам. Рабочие свое профукали, теперь переживают за крестьян ;)

Кстати из пояснительной записки :
"Метою прийняття Закону України «Про внесення змін до розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України щодо продовження заборони відчуження сільськогосподарських земель» є продовження на один рік строку дії мораторію на продаж чи іншим способом відчуження земель сільськогосподарського призначення, що дозволить врегулювати за цей час на законодавчому рівні процедуру обігу земель сільськогосподарського призначення та розробити необхідні нормативно-правові акти для введення сільськогосподарських земель в економічний обіг."

Ни олигархов, ни Англии ни опасений что останемся без земли тут нет. Просто который год крестьян держат на поводке, пользуя их землю за дешево.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 15:55

Igorten
У Саудовской аравии землю иностранцам не продают.
В Польше считают что поляки слишком бедные и у них все скупят иностранцы.
blueiceua
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 16:02

Re: У Зеленського мають намір відкрити ринок землі через рік

  blueiceua написав:У Саудовской аравии землю иностранцам не продают.
В Польше считают что поляки слишком бедные и у них все скупят иностранцы.


И..., эти меры лишь ограничивают но не отменяют возможность продажи земли. Не выдавайте желаемое за действительное.
Востаннє редагувалось Igorten в П'ят 14 чер, 2019 16:10, всього редагувалось 1 раз.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 16:03

  blueiceua написав:Igorten
У Саудовской аравии землю иностранцам не продают.
В Польше считают что поляки слишком бедные и у них все скупят иностранцы.

Саудитам незачем землю продавать. У них золото из-под земли фонтаном бьет.
Польша намного богаче Украины на данный момент, там действуют другие механизмы.
Ну ладно, не продавать землю, а давать в аренду на 50 лет. Но смысл особо не меняется.
se64plus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 16:30

se64plus
Аренда возможна, продажа - нет.
Мы уже переживали Столыпинскую раздачу слонов, баттраков и т.д.
Если урок не сработал - то его преподнесут снова.
blueiceua
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 16:36

  se64plus написав:
  blueiceua написав:Igorten
У Саудовской аравии землю иностранцам не продают.
В Польше считают что поляки слишком бедные и у них все скупят иностранцы.

Саудитам незачем землю продавать. У них золото из-под земли фонтаном бьет.
Польша намного богаче Украины на данный момент, там действуют другие механизмы.
Ну ладно, не продавать землю, а давать в аренду на 50 лет. Но смысл особо не меняется.

Откровенно говоря, даже странно это читать. Неужели украинцы (уж простите, через Вас обращаюсь ко всем форумчанам) не понимают что рынок земли сейчас- ЕДИНСТВЕННАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ СТРАНЫ ПРИВЛЕЧЬ ИНВЕСТИЦИИ?. В почти уничтоженную промышленность, разваливающуюся инфраструктуру или хилую торговлю (слишком низкая покупательная способность населения) никто денег вкладывать не будет. Как никто не будет вкладывать деньги в с/х на условиях аренды, ведь земля (особенно такая как на Украине) и есть основная производительная сила. Придут деньги, и урожаи с 60-65 млн. т зерновых подойдут к 100 млн., производства мяса/молока как минимум вернется к уровню 88-г года (т.е. удвоится и вырастет в 1,5 раза соответственно).
Если же этого не произойдет, то, учитывая темпы сокращения поголовья скота, коров через 10 лет будут показывать в зоопарке. В стране появятся агрохолдинги и рабочие места, а собственники (т.е. крестьяне) наконец-то получат деньги.
Не верите?
Еще 12-15 лет назад с/х РФ было черной дырой экономики. буквально
И все считали, что ничего тут не сделаешь - МЕСТО ТАКОЕ. И вот земля стала частной - производство зерновых выросло на 1/3, его импорт в 8-10 млн. т сменился экспортом в 45 млн. т в год, импорт мяса упал вчетверо (с 3,2 млн. т до 800 тыс.), а его производство выросло с 5,5 до 10,5 млн. т. в убойном весе, а если посмотреть с горизонтом чуть шире (со времен конца РСФСР), то производство сахара выросло с 3,9 до 6,5 млн. т, подсолнечного масла - с 1,8 до 6,5 млн. т, экспорт продовольствия превысил 25 млрд. долларов в год, а через 2-3 года даже тепличные овощи станут полностью российскими. И это в климатической зоне, которая кроме Кубани/Ростова/Ставрополья и близко нельзя сравнить с Украиной, где мужское население в селах, казалось бы, спилось еще 40 лет назад. А причина всех этих перемен - ДЕНЬГИ, которые пришли на рынок земли.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 16:38

Re: У Зеленського мають намір відкрити ринок землі через рік

  blueiceua написав:se64plus
Аренда возможна, продажа - нет.
Мы уже переживали Столыпинскую раздачу слонов, баттраков и т.д.
Если урок не сработал - то его преподнесут снова.


Впаять бы вам мораторий на вашу недвижимость, вашу машину, да и на возможность вашего перемещения и словоизлияние тоже, может тогда начали бы думать :)
Совсем забыл, если у вас есть депозит в банке на него тоже мораторий, живи на проценты, а деньги не трогай, а то снимешь и пойдешь купишь китайский пылесос, корейский телефон, немецкую машину, а как же наше родное ... вот пущай лежат в нашем украинском банке ;)
Igorten
 
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