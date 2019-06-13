У Зеленського мають намір відкрити ринок землі через рік

Додано: П'ят 14 чер, 2019 16:36

se64plus написав: blueiceua написав: Igorten

У Саудовской аравии землю иностранцам не продают.

В Польше считают что поляки слишком бедные и у них все скупят иностранцы. IgortenУ Саудовской аравии землю иностранцам не продают.В Польше считают что поляки слишком бедные и у них все скупят иностранцы.

Саудитам незачем землю продавать. У них золото из-под земли фонтаном бьет.

Польша намного богаче Украины на данный момент, там действуют другие механизмы.

Ну ладно, не продавать землю, а давать в аренду на 50 лет. Но смысл особо не меняется. Саудитам незачем землю продавать. У них золото из-под земли фонтаном бьет.Польша намного богаче Украины на данный момент, там действуют другие механизмы.Ну ладно, не продавать землю, а давать в аренду на 50 лет. Но смысл особо не меняется.

Откровенно говоря, даже странно это читать. Неужели украинцы (уж простите, через Вас обращаюсь ко всем форумчанам) не понимают что рынок земли сейчас- ЕДИНСТВЕННАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ СТРАНЫ ПРИВЛЕЧЬ ИНВЕСТИЦИИ?. В почти уничтоженную промышленность, разваливающуюся инфраструктуру или хилую торговлю (слишком низкая покупательная способность населения) никто денег вкладывать не будет. Как никто не будет вкладывать деньги в с/х на условиях аренды, ведь земля (особенно такая как на Украине) и есть основная производительная сила. Придут деньги, и урожаи с 60-65 млн. т зерновых подойдут к 100 млн., производства мяса/молока как минимум вернется к уровню 88-г года (т.е. удвоится и вырастет в 1,5 раза соответственно).Если же этого не произойдет, то, учитывая темпы сокращения поголовья скота, коров через 10 лет будут показывать в зоопарке. В стране появятся агрохолдинги и рабочие места, а собственники (т.е. крестьяне) наконец-то получат деньги.Не верите?Еще 12-15 лет назад с/х РФ было черной дырой экономики. буквальноИ все считали, что ничего тут не сделаешь - МЕСТО ТАКОЕ. И вот земля стала частной - производство зерновых выросло на 1/3, его импорт в 8-10 млн. т сменился экспортом в 45 млн. т в год, импорт мяса упал вчетверо (с 3,2 млн. т до 800 тыс.), а его производство выросло с 5,5 до 10,5 млн. т. в убойном весе, а если посмотреть с горизонтом чуть шире (со времен конца РСФСР), то производство сахара выросло с 3,9 до 6,5 млн. т, подсолнечного масла - с 1,8 до 6,5 млн. т, экспорт продовольствия превысил 25 млрд. долларов в год, а через 2-3 года даже тепличные овощи станут полностью российскими. И это в климатической зоне, которая кроме Кубани/Ростова/Ставрополья и близко нельзя сравнить с Украиной, где мужское население в селах, казалось бы, спилось еще 40 лет назад. А причина всех этих перемен - ДЕНЬГИ, которые пришли на рынок земли.