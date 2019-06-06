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"Укрзалізниця" запустила
поїзд із Києва до Болгарії за...

"Укрзалізниця" запустила поїзд із Києва до Болгарії за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 15:08

"Укрзалізниця" запустила поїзд із Києва до Болгарії за...

Пропонуємо до обговорення:
З червня у складі поїзда білоруських залізниць Мінськ – Варна курсує купейний вагон Укрзалізниці, яким можна подорожувати з Києва до чорноморських курортів Болгарії.

Дивися повний текст \"Укрзалізниця\" запустила поїзд із Києва до Болгарії за 100 євро.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 15:08

Сумасшедшие... В Софию можно лететь из Киева RyanAir'ом за 28 евро (если брать билеты заранее) = 1ч 55мин.
Укрзалiзниця пусть займется внутренними перевозками, а не пускает пыль в глаза (типо смотрите: мы ещё и за границу можем телепать 38 часов...).

Сегодня имел "радость" ехать из Луцка в Киев поездом №292 (Ковель-Киев-Одесса) - это просто УЖАС. К сожалению, места были только в плацкартном вагоне, а они естессно без кондиционера, в вагонах адская жара (даже ночью), так ещё и в туалетах не было воды! Даже умыться не было возможности - пришлось идти в соседний вагон... Хотите оказаться в аду - велкам летом в межрегиональные поезда.
DoooM
 
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