"Укрзалізниця" запустила поїзд із Києва до Болгарії за...

Додано: Чет 13 чер, 2019 15:08
Сумасшедшие... В Софию можно лететь из Киева RyanAir'ом за 28 евро (если брать билеты заранее) = 1ч 55мин.
Укрзалiзниця пусть займется внутренними перевозками, а не пускает пыль в глаза (типо смотрите: мы ещё и за границу можем телепать 38 часов...).
Сегодня имел "радость" ехать из Луцка в Киев поездом №292 (Ковель-Киев-Одесса) - это просто УЖАС. К сожалению, места были только в плацкартном вагоне, а они естессно без кондиционера, в вагонах адская жара (даже ночью), так ещё и в туалетах не было воды! Даже умыться не было возможности - пришлось идти в соседний вагон... Хотите оказаться в аду - велкам летом в межрегиональные поезда.