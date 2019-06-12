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На Банковій пояснили, чому
зростає вартість грошей для...

На Банковій пояснили, чому зростає вартість грошей для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 15:22

На Банковій пояснили, чому зростає вартість грошей для...

Пропонуємо до обговорення:
Заяви про дефолт України збільшують вартість грошей для України на міжнародних ринках.

Дивися повний текст На Банковій пояснили, чому зростає вартість грошей для України.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 15:22

узеленського визнали що уколомойського їм підсирають
iserp2014
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