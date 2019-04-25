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Укрзалізницю розділять по-новому і дозволять перевізнику...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 13 чер, 2019 16:37
Пропонуємо до обговорення:
Проект стратегії містить ключові принципи масштабної реформи перевізника.
Дивися повний текст Укрзалізницю розділять по-новому і дозволять перевізнику підвищити тарифи
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