Проект стратегії містить ключові принципи масштабної реформи перевізника.
Дивися повний текст Укрзалізницю розділять по-новому і дозволять перевізнику підвищити тарифи.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 13 чер, 2019 16:37
Укрзалізницю розділять по-новому і дозволять перевізнику...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Укрзалізницю розділять по-новому і дозволять перевізнику підвищити тарифи.
Додано: Чет 13 чер, 2019 16:53
Всё как всегда:
убытки - национализируем
прибыль - приватизируем
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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