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Укрзалізницю розділять по-новому
і дозволять перевізнику...

Укрзалізницю розділять по-новому і дозволять перевізнику...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 16:37

Укрзалізницю розділять по-новому і дозволять перевізнику...

Пропонуємо до обговорення:
Проект стратегії містить ключові принципи масштабної реформи перевізника.

Дивися повний текст Укрзалізницю розділять по-новому і дозволять перевізнику підвищити тарифи.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 16:38

Капец укрзализныце грядет уже скоро
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Всё как всегда:
убытки - национализируем
прибыль - приватизируем
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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