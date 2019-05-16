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Представник Зеленського розповів, як планують знижувати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 13 чер, 2019 19:02
Пропонуємо до обговорення:
Президент Зеленський вже двічі скликав нараду щодо можливості пониження тарифів для населення.
Дивися повний текст Представник Зеленського розповів, як планують знижувати тарифи на комуналку
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Додано: Чет 13 чер, 2019 19:02
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