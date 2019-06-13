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Представник Зеленського розповів,
як планують знижувати...

Представник Зеленського розповів, як планують знижувати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 19:02

Представник Зеленського розповів, як планують знижувати...

Пропонуємо до обговорення:
Президент Зеленський вже двічі скликав нараду щодо можливості пониження тарифів для населення.

Дивися повний текст Представник Зеленського розповів, як планують знижувати тарифи на комуналку.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 19:02

пункт 6 должен быть первым
vova3215
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 20:21

Пункт 6 взагалі в такій подачі від держави не залежить. Держава може тільки зменшенням податків збільшити зарплати. А якщо почне роздавати фантики то це не збільшення зарплати а збільшення паперової маси в обізі.
w1961
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