Президент Зеленський вже двічі скликав нараду щодо можливості пониження тарифів для населення.
Дивися повний текст Представник Зеленського розповів, як планують знижувати тарифи на комуналку.
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Додано: Чет 13 чер, 2019 19:02
Представник Зеленського розповів, як планують знижувати...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Представник Зеленського розповів, як планують знижувати тарифи на комуналку.
Додано: Чет 13 чер, 2019 20:21
Пункт 6 взагалі в такій подачі від держави не залежить. Держава може тільки зменшенням податків збільшити зарплати. А якщо почне роздавати фантики то це не збільшення зарплати а збільшення паперової маси в обізі.
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