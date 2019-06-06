Американська компанія Venture Global продасть до Польщі близько 2,5 мільйонів тонн скрапленого газу, загальна вартість якого складає близько 8,5 мільярда доларів.
Дивися повний текст Польща купить у США 2,5 мільйона тонн скрапленого газу.
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Додано: Чет 13 чер, 2019 19:33
Польща купить у США 2,5 мільйона тонн скрапленого газу
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Польща купить у США 2,5 мільйона тонн скрапленого газу.
Додано: Чет 13 чер, 2019 19:34
Можете зделать скриншот илидобавить в закладки мой прогноз до 5лет США вытеснят РФ с рынка газа Европы и будут поставлять в Европу свой газ.
Додано: Чет 13 чер, 2019 19:37
И выгодно перепродаст нам
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 13 чер, 2019 22:43
Re: Польща купить у США 2,5 мільйона тонн скрапленого газу
Посыл - изначально не верный. Почему все так повернуты на рашку с её газпромом? Штаты принципиально не смогут подвинуть Катар, который LPG начал развивать лет на 15 раньше, а себестоимость добычи там ниже (поинтересуйтесь, где те же поляки больше LPG газа покупают). А еще на рынок ЕЭС могут зайти евреи (их штаты точно подвинуть не смогут) - у них нашлись нехилые такие запасы в Средиземном море. И там, кстати, газ сжижать нет необходимости: можно трубу по дну кинуть (а это полюбэ дешевле, чем LPG).
Так что можете за США сильно не агитировать, для них и других конкурентов достаточно. Нам, только, от этого легче не станет, боюсь, Вкладчик прав.
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