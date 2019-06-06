Польща купить у США 2,5 мільйона тонн скрапленого газу

Додано: Чет 13 чер, 2019 22:43

yama написав: Можете зделать скриншот Можете зделать скриншот

Посыл - изначально не верный. Почему все так повернуты на рашку с её газпромом? Штаты принципиально не смогут подвинуть Катар, который LNG начал развивать лет на 15 раньше, а себестоимость добычи там ниже (поинтересуйтесь, где те же поляки больше LNG газа покупают). А еще на рынок ЕЭС могут зайти евреи (их штаты точно подвинуть не смогут) - у них нашлись нехилые такие запасы в Средиземном море. И там, кстати, газ сжижать нет необходимости: можно трубу по дну кинуть (а это полюбэ дешевле, чем LNG). Другой вариант - газ из Ливии, дело за малым: появится новый "Каддафи", раздаст всем сестрам по серьгам и все наладится у африканских арабов.Так что можете за США сильно не агитировать, для них и других конкурентов достаточно. Нам, только, от этого легче не станет, боюсь, Вкладчик прав.