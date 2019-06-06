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Польща купить у США 2,5
мільйона тонн скрапленого газу

Польща купить у США 2,5 мільйона тонн скрапленого газу
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 19:33

Польща купить у США 2,5 мільйона тонн скрапленого газу

Пропонуємо до обговорення:
Американська компанія Venture Global продасть до Польщі близько 2,5 мільйонів тонн скрапленого газу, загальна вартість якого складає близько 8,5 мільярда доларів.

Дивися повний текст Польща купить у США 2,5 мільйона тонн скрапленого газу.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 19:34

Можете зделать скриншот илидобавить в закладки мой прогноз до 5лет США вытеснят РФ с рынка газа Европы и будут поставлять в Европу свой газ.
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 19:37

И выгодно перепродаст нам :)
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Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 22:43

Re: Польща купить у США 2,5 мільйона тонн скрапленого газу

  yama написав:Можете зделать скриншот
Посыл - изначально не верный. Почему все так повернуты на рашку с её газпромом? Штаты принципиально не смогут подвинуть Катар, который LNG начал развивать лет на 15 раньше, а себестоимость добычи там ниже (поинтересуйтесь, где те же поляки больше LNG газа покупают). А еще на рынок ЕЭС могут зайти евреи (их штаты точно подвинуть не смогут) - у них нашлись нехилые такие запасы в Средиземном море. И там, кстати, газ сжижать нет необходимости: можно трубу по дну кинуть (а это полюбэ дешевле, чем LNG). Другой вариант - газ из Ливии, дело за малым: появится новый "Каддафи", раздаст всем сестрам по серьгам и все наладится у африканских арабов.
Так что можете за США сильно не агитировать, для них и других конкурентов достаточно. Нам, только, от этого легче не станет, боюсь, Вкладчик прав.
Radon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 09:06

Польша ВТРИДОРОГА купит у США 2,5 миллиона тонн сжиженного газа
blueiceua
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 13:39

Сколько в Польшу ввалила Европа .... (300 лярдов зелени), а теперь Польша конкретно себя хоронит.
сова
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 14:41

Пшэки молились, чтобы пиндосы вояками помогли и увеличили свое присутствие в Polska. За это надо платить. Вот потому и вывернули руки пшэкам. Теперь заставляют сжижу покупать. Одним словом - нерабы
Шабдусарды-оглы
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 14:50

  yama написав:Можете зделать скриншот илидобавить в закладки мой прогноз до 5лет США вытеснят РФ с рынка газа Европы и будут поставлять в Европу свой газ.

газовозы трубу никогда не вытеснят. Слишком много ограничений - начиная от цены, заканчивая всякими штормами. Также, рынок Европы высококонкурентный со сравнительно низкими ценами. Сравнивая с ЮВА, туда США и нацеливались, пока не посрались с Китаем. Но это дело времени - завтра помирятся
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 15:04

  sequence написав:
  yama написав:Можете зделать скриншот илидобавить в закладки мой прогноз до 5лет США вытеснят РФ с рынка газа Европы и будут поставлять в Европу свой газ.

газовозы трубу никогда не вытеснят. Слишком много ограничений - начиная от цены, заканчивая всякими штормами. Также, рынок Европы высококонкурентный со сравнительно низкими ценами. Сравнивая с ЮВА, туда США и нацеливались, пока не посрались с Китаем. Но это дело времени - завтра помирятся
ну ...
я вот уверен в другом,
во-первых США нацелены на Европу и
сделают все в плане политики что бы забрать себе этот рынок, тут и санкции на всякие северные и южные потоки будут и так далее.
во-вторых Себестоимость сланцевого газа стремиться к нулю , а добыча газа в РФ становиться все дороже и дороже , особенно разведка и открытие новых месторождений
ну и Европа тоже заинтересована в возможной диверсификации поставок , но США как гегемон силой заставят брать газ у них
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
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