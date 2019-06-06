Польща купить у США 2,5 мільйона тонн скрапленого газу

та да, на этом аргументе дискуссию можно считать законченной.
действительно, он же в воздухе содержится и ветром переносится.
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 16:27
Додано: П'ят 14 чер, 2019 16:57
Т.е. примерно 3,5 млрд. м3 в эквиваленте - по 252 доллара за 1000 м3. Причем неизвестно, входит ли в эту стоимость доставка и регазификация.
Но даже если входит - это процентов на 55 дороже, чем нынешняя цена на спотовом рынке Европы.
European Union Natural Gas Import Price:4.341 USD/MMBtu for May 2019
Это 156 долларов за 1000 м3. Конечно, это газ, одорированный демократией...
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