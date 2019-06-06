Польща купить у США 2,5 мільйона тонн скрапленого газу
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 16:27
yama написав:
..
во-вторых Себестоимость сланцевого газа стремиться к нулю ..
та да, на этом аргументе дискуссию можно считать законченной.
действительно, он же в воздухе содержится и ветром переносится.
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 16:57
Американська компанія Venture Global продасть до Польщі близько 2,5 мільйонів тонн скрапленого газу, загальна вартість якого складає близько 8,5 мільярда доларів.
При сжижении природный газ уменьшается в объеме примерно в 600 раз.
1 тонна СПГ - это примерно 1,38 тыс м3 природного газа. https://neftegaz.ru/tech-library/energo ... hizheniya/
Т.е. примерно 3,5 млрд. м3 в эквиваленте - по 252 доллара за 1000 м3. Причем неизвестно, входит ли в эту стоимость доставка и регазификация.
Но даже если входит - это процентов на 55 дороже, чем нынешняя цена на спотовом рынке Европы.
European Union Natural Gas Import Price:4.341 USD/MMBtu for May 2019 https://ycharts.com/indicators/europe_natural_gas_price
Это 156 долларов за 1000 м3. Конечно, это газ, одорированный демократией...
Волгарь
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 18:17
vasiliybaybuz написав:
Ага себестоимость равна нулю и поэтому газ Польше обошелся по
411
долларов за тыс.м3
Волгарь написав:
Т.е. примерно 3,5 млрд. м3 в эквиваленте - по
252
доллара за 1000 м3.
Блин, кремлеботы даже в таких мелочах плавают.
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