RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Польща купить у США 2,5
мільйона тонн скрапленого газу

Польща купить у США 2,5 мільйона тонн скрапленого газу
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 16:27

  yama написав:..
во-вторых Себестоимость сланцевого газа стремиться к нулю ..

та да, на этом аргументе дискуссию можно считать законченной.
действительно, он же в воздухе содержится и ветром переносится.
sequence
 
Повідомлень: 2359
З нами з: 29.12.15
Подякував: 281 раз.
Подякували: 670 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 16:57

Американська компанія Venture Global продасть до Польщі близько 2,5 мільйонів тонн скрапленого газу, загальна вартість якого складає близько 8,5 мільярда доларів.

При сжижении природный газ уменьшается в объеме примерно в 600 раз.
1 тонна СПГ - это примерно 1,38 тыс м3 природного газа.

https://neftegaz.ru/tech-library/energo ... hizheniya/
Т.е. примерно 3,5 млрд. м3 в эквиваленте - по 252 доллара за 1000 м3. Причем неизвестно, входит ли в эту стоимость доставка и регазификация.
Но даже если входит - это процентов на 55 дороже, чем нынешняя цена на спотовом рынке Европы.
European Union Natural Gas Import Price:4.341 USD/MMBtu for May 2019
https://ycharts.com/indicators/europe_natural_gas_price
Это 156 долларов за 1000 м3. Конечно, это газ, одорированный демократией...
Волгарь
 
Повідомлень: 6645
З нами з: 12.10.12
Подякував: 22 раз.
Подякували: 686 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 18:17

  vasiliybaybuz написав:Ага себестоимость равна нулю и поэтому газ Польше обошелся по 411 долларов за тыс.м3


  Волгарь написав:Т.е. примерно 3,5 млрд. м3 в эквиваленте - по 252 доллара за 1000 м3.


Блин, кремлеботы даже в таких мелочах плавают. :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
Повідомлень: 4166
З нами з: 07.04.17
Подякував: 414 раз.
Подякували: 530 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Google купить платформу для бізнес-аналітики за 2,6...
R2 » П'ят 07 чер, 2019 08:23
1 56
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 07 чер, 2019 08:23
smart_analyst2017
Росія збільшила транзит газу через Україну
R2 » Чет 06 чер, 2019 22:30
1 94
Переглянути останнє повідомлення
Чет 06 чер, 2019 22:30
otg
У Росії назвали умову збереження транзиту газу через Україну 1, 2
R2 » Сер 05 чер, 2019 15:47
18 1009
Переглянути останнє повідомлення
Чет 06 чер, 2019 09:48
servald2016

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (12526)
14.06.2019 19:45
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.