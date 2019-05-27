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Кабмін анонсував спрощення
для центрів сертифікації авто

Кабмін анонсував спрощення для центрів сертифікації авто
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 20:44

Кабмін анонсував спрощення для центрів сертифікації авто

Пропонуємо до обговорення:
В Україні сервісам із сертифікації щойно ввезених автівок спростять життя. Це може привести до розширення мережі таких центрів та уберегти від черг звичайних автомобілістів.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 20:45

Абсурдом есть сама сертификация.Это кормушки для чиновников,обдирающих народ.
sena_2008atp
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