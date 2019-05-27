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Кабмін анонсував спрощення для центрів сертифікації авто
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 13 чер, 2019 20:44
Пропонуємо до обговорення:
В Україні сервісам із сертифікації щойно ввезених автівок спростять життя. Це може привести до розширення мережі таких центрів та уберегти від черг звичайних автомобілістів.
Дивися повний текст Кабмін анонсував спрощення для центрів сертифікації авто
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Додано: Чет 13 чер, 2019 20:45
Абсурдом есть сама сертификация.Это кормушки для чиновников,обдирающих народ.
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