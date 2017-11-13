Країни, чий кредитний рейтинг лише трохи кращий від нашого, залучають на 1-2 п.п. дешевше
Дивися повний текст Прибутковість 7-річних єврооблігацій в 7,125% це дорого - аналітики.
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Додано: Чет 13 чер, 2019 20:51
Прибутковість 7-річних єврооблігацій в 7,125% це дорого...
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Дивися повний текст Прибутковість 7-річних єврооблігацій в 7,125% це дорого - аналітики.
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