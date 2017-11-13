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Прибутковість 7-річних
єврооблігацій в 7,125% це дорого...

Прибутковість 7-річних єврооблігацій в 7,125% це дорого...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 20:51

Прибутковість 7-річних єврооблігацій в 7,125% це дорого...

Пропонуємо до обговорення:
Країни, чий кредитний рейтинг лише трохи кращий від нашого, залучають на 1-2 п.п. дешевше

Дивися повний текст Прибутковість 7-річних єврооблігацій в 7,125% це дорого - аналітики.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 20:52

Порошенко ими владеет через подставных лиц...
Сам у себя покупал.
anton_gms
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 23:07

750 млн дол. + 1,25 млрд дол. = 2 млрд євро ???
5kopiyok
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