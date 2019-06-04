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Суд заборонив заступниці
голови НБУ виконувати свої...

Суд заборонив заступниці голови НБУ виконувати свої...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 20:55

Суд заборонив заступниці голови НБУ виконувати свої...

Пропонуємо до обговорення:
Баришівський районний суд Київської області ухвалив рішення заборонити заступниці голови Національного банку України Катерині Рожковій брати участь у засіданнях правління Нацбанку та виконувати покладені на неї обов’язки.

Дивися повний текст Суд заборонив заступниці голови НБУ виконувати свої повноваження.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 20:55

Пусть отвечает за свои действия.
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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