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Суд заборонив заступниці голови НБУ виконувати свої...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 13 чер, 2019 20:55
Пропонуємо до обговорення:
Баришівський районний суд Київської області ухвалив рішення заборонити заступниці голови Національного банку України Катерині Рожковій брати участь у засіданнях правління Нацбанку та виконувати покладені на неї обов’язки.
Дивися повний текст Суд заборонив заступниці голови НБУ виконувати свої повноваження
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Додано: Чет 13 чер, 2019 20:55
Пусть отвечает за свои действия.
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 16:07
Пишут что она сделала ноги в СШЯ.
Уже месяц как там отсиживается
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 16:12
Взагалі дивно!
як вона, будучи правою рукою бандитки ВАГ так довго трималась там
грати плачуть за бандитками!
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Вів 04 чер, 2019 09:17
lbuda
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