RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Юрист розповів, чим загрожує
водієві відсутність аптечки...

Юрист розповів, чим загрожує водієві відсутність аптечки...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 21:11

Юрист розповів, чим загрожує водієві відсутність аптечки...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні їздити на автівці без аптечки заборонено, але штраф за це незаконний.

Дивися повний текст Юрист розповів, чим загрожує водієві відсутність аптечки в авто.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89306
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 21:11

У нас ввели техосмотр на дороге? ))) Я что-то пропустил?
you
 
Повідомлень: 14
З нами з: 12.06.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 12 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Представник Зеленського розповів, як планують знижувати...
R2 » Чет 13 чер, 2019 19:02
2 49
Переглянути останнє повідомлення
Чет 13 чер, 2019 20:21
w1961
Кличко розповів, коли відкриється автосполучення через...
R2 » Чет 16 тра, 2019 10:22
4 169
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 чер, 2019 22:58
kirgri
Такого немає ні в кого: Гороховський розповів про...
R2 » Вів 11 чер, 2019 10:48
6 413
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 чер, 2019 10:28
RomanTik

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.