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Юрист розповів, чим загрожує водієві відсутність аптечки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 13 чер, 2019 21:11
Пропонуємо до обговорення:
В Україні їздити на автівці без аптечки заборонено, але штраф за це незаконний.
Дивися повний текст Юрист розповів, чим загрожує водієві відсутність аптечки в авто
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Додано: Чет 13 чер, 2019 21:11
У нас ввели техосмотр на дороге? ))) Я что-то пропустил?
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