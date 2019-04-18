У державному Приватбанку працюють над удосконаленням IT-захисту. На роботу з новими кіберзагрозами виділяються величезні бюджети.
Дивися повний текст «Нас повсякчас атакують». У Приватбанку вдосконалюють захист Приват-24.
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Додано: Чет 13 чер, 2019 21:52
«Нас повсякчас атакують». У Приватбанку вдосконалюють...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст «Нас повсякчас атакують». У Приватбанку вдосконалюють захист Приват-24.
Додано: Чет 13 чер, 2019 21:52
На днях переводил 0,04 USD с одной своей карты ПБ на другую свою карту ПБ. Система определила, что перевод подозрительный и, после непродолжительного общения с оператором, был отменен перевод средств, заблокирован аккаунт приват24 и все кредитные карты ПБ, номер телефона отвязан от аккаунта приват24. Приглашают в отделение на встречу.
В итоге, я ощущаю огромную сохранность своих средств, которыми до понедельника точно не смогу воспользоваться.
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