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«Нас повсякчас атакують». У
Приватбанку вдосконалюють...

«Нас повсякчас атакують». У Приватбанку вдосконалюють...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 21:52

«Нас повсякчас атакують». У Приватбанку вдосконалюють...

Пропонуємо до обговорення:
У державному Приватбанку працюють над удосконаленням IT-захисту. На роботу з новими кіберзагрозами виділяються величезні бюджети.

Дивися повний текст «Нас повсякчас атакують». У Приватбанку вдосконалюють захист Приват-24.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 21:52

На днях переводил 0,04 USD с одной своей карты ПБ на другую свою карту ПБ. Система определила, что перевод подозрительный и, после непродолжительного общения с оператором, был отменен перевод средств, заблокирован аккаунт приват24 и все кредитные карты ПБ, номер телефона отвязан от аккаунта приват24. Приглашают в отделение на встречу.
В итоге, я ощущаю огромную сохранность своих средств, которыми до понедельника точно не смогу воспользоваться.
igarekk
 
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