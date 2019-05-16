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Roshen через суд закріпив за
собою червону стрічку для...

Roshen через суд закріпив за собою червону стрічку для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 07:46

Roshen через суд закріпив за собою червону стрічку для...

Пропонуємо до обговорення:
Господарський суд міста Києва задовольнив позов Кондитерської корпорації Roshen проти Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та державного підприємства "Укрпатент" щодо реєстрації знака у вигляді "червоного кольору матеріалів для упакування кондитерських виробів".

Дивися повний текст Roshen через суд закріпив за собою червону стрічку для тортів.
R2
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