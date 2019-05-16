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Roshen через суд закріпив за собою червону стрічку для...
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 07:46
Пропонуємо до обговорення:
Господарський суд міста Києва задовольнив позов Кондитерської корпорації Roshen проти Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та державного підприємства "Укрпатент" щодо реєстрації знака у вигляді "червоного кольору матеріалів для упакування кондитерських виробів".
Дивися повний текст Roshen через суд закріпив за собою червону стрічку для тортів
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 07:46
Это как понимать ? Теперь и на букетах не может быть красной ленты? Или только на мучных кондитерских изделиях?
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magistr0505
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 08:46
А Беня закрепил за собой суд Барышевки
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alex_o
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 09:03
"Признать право интеллектуальной собственности…"
Красная лента – офигенно интеллектуальное изобретение :)
Востаннє редагувалось avk
в П'ят 14 чер, 2019 09:06, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 09:05
а как же декоммунизация?
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blueiceua
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 09:33
не, ну я, конечно все понимаю, но чего не запатентовать всю палитру RAL в любой ширине ленточек и прочее?
Я теперь так понимаю, любое открытие любого объекта с традиционным перерезанием "красной ленты" может попасть под иск ПАПы?
Слово "афигеть" не передает всех эмоций
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 11:31
надо бы на всякий случай георгиевскую ленту запатентовать: глядишь, политикум попустит в этом направлении разработок масс, обогачусь
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 11:34
Запатентовали бы уже слово "торт" и круглую форму кондитерского изделия
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Сибарит
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 16:40
предлагаю в ответ всем жителям Украины не покупать продукцию рошен...
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 19:43
Любимый цвет Пети ещё со времён комсомольской юности, и в универе отличник сдавал на отлично научный коммунизм, марксизм-ленинизм, марксистско-ленинскую философию, политическую экономию, историю КПСС, и "Капитал" Маркса, конечно, обожал и тщательно конспектировал ( и ведь пригодилось !). И георгиевскую ленту на трубе своего демиевского Рошена сохранил.
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warlamp
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