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Український стартап
виготовлятиме унікальні...

Український стартап виготовлятиме унікальні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 09:10

Український стартап виготовлятиме унікальні...

Пропонуємо до обговорення:
Стартап PassivDom запустила франшизу з виробництва автономних будинків, в яких можна комфортно жити без підключення до центральних мереж.

Дивися повний текст Український стартап виготовлятиме унікальні енергонезалежні будинки.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 09:10

по виду похоже на теплицу.
Точно дома для людей?
blueiceua
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