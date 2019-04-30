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Український стартап виготовлятиме унікальні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 14 чер, 2019 09:10
Пропонуємо до обговорення:
Стартап PassivDom запустила франшизу з виробництва автономних будинків, в яких можна комфортно жити без підключення до центральних мереж.
Дивися повний текст Український стартап виготовлятиме унікальні енергонезалежні будинки
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 09:10
по виду похоже на теплицу.
Точно дома для людей?
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