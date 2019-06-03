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Клімкін назвав "реальні" терміни вступу до ЄС
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 14 чер, 2019 09:18
Пропонуємо до обговорення:
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає, що в України з'явиться реальний шанс отримати європейську перспективу після 2025 року, а ближче до 2035 року країна зможе стати членом Європейського Союзу.
Дивися повний текст Клімкін назвав \"реальні\" терміни вступу до ЄС
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R2
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 09:18
В 2035 году меня может уже и не быть.
Пусть расскажет планы на ближайший год или месяц.
Жизнь проходит а у них все только обещется и обещается
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blueiceua
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