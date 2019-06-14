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В Італії придумали, як змусити населення дістати гроші...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 14 чер, 2019 09:19
Пропонуємо до обговорення:
Глава МВС Італії Маттео Сальвіні запропонував амністувати італійців, які ховають мільярди незадекларованих євро в банківських депозитних скриньках, якщо вони заплатять 15% податку на готівку.
Дивися повний текст В Італії придумали, як змусити населення дістати гроші \"з-під матраца\"
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R2
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 09:19
Что, как и у нас? Подняли в десятки раз цены на комуналку?
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p_a_l
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 09:56
тупо стимулируют бизнес вкладываться в производство сейфов :)
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sequence
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 10:39
Корупція, взятки, тіньова економіка, відмивання грошей, як все на слуху, вам це нічого не нагадує
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intelnet39
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 13:42
Якихось нещасних 15 % - і ти що хочеш , те робиш ... А точніше - вкладаєш гроші в банки ...
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Додано: Суб 15 чер, 2019 00:09
R2 написав:
банда “кассеттари” ворвалась в банк в районе северного Рима, где живут юристы, врачи и банкиры, и провела выходные, сверля десятки ячеек
Вот прямо таки ворвалась. И провела выходные сверля
Эх, хорошие банки в Риме, главное - надежные
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EKO
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