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В Італії придумали, як змусити
населення дістати гроші...

В Італії придумали, як змусити населення дістати гроші...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 09:19

В Італії придумали, як змусити населення дістати гроші...

Пропонуємо до обговорення:
Глава МВС Італії Маттео Сальвіні запропонував амністувати італійців, які ховають мільярди незадекларованих євро в банківських депозитних скриньках, якщо вони заплатять 15% податку на готівку.

Дивися повний текст В Італії придумали, як змусити населення дістати гроші \"з-під матраца\".
R2
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Что, как и у нас? Подняли в десятки раз цены на комуналку?
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тупо стимулируют бизнес вкладываться в производство сейфов :)
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 10:39

Корупція, взятки, тіньова економіка, відмивання грошей, як все на слуху, вам це нічого не нагадує
intelnet39
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 13:42

Re: В Італії придумали, як змусити населення дістати гроші..

Якихось нещасних 15 % - і ти що хочеш , те робиш ... А точніше - вкладаєш гроші в банки ...
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 00:09

  R2 написав:
банда “кассеттари” ворвалась в банк в районе северного Рима, где живут юристы, врачи и банкиры, и провела выходные, сверля десятки ячеек


Вот прямо таки ворвалась. И провела выходные сверля :mrgreen:

Эх, хорошие банки в Риме, главное - надежные :mrgreen:
EKO
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