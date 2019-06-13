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Українці почали забирати
гроші з гривневих депозитів

Українці почали забирати гроші з гривневих депозитів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 13:03

Українці почали забирати гроші з гривневих депозитів

Пропонуємо до обговорення:
Обсяг гривневих депозитів населення в платоспроможних банках за травень 2019 року зменшився на 2,9% - до майже 276,26 млрд грн.

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