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Українці почали забирати гроші з гривневих депозитів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 14 чер, 2019 13:03
Пропонуємо до обговорення:
Обсяг гривневих депозитів населення в платоспроможних банках за травень 2019 року зменшився на 2,9% - до майже 276,26 млрд грн.
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 13:03
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