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Українці почали забирати
гроші з гривневих депозитів

Українці почали забирати гроші з гривневих депозитів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 13:03

Українці почали забирати гроші з гривневих депозитів

Пропонуємо до обговорення:
Обсяг гривневих депозитів населення в платоспроможних банках за травень 2019 року зменшився на 2,9% - до майже 276,26 млрд грн.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 13:03

Лучше доллар либо бизнес либо недвижимость!
Viareggio
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 22:07

  Viareggio написав:Лучше доллар либо бизнес либо недвижимость!


Чтобы вкладывать деньги в бизнес и не пролететь, нужен определенный опыт. Недвижимость ... спорный вопрос. Столько копий уже сломано.

А кроме того, есть совсем простое объяснение - часть людей клала деньги на депозит, чтобы летом снять и поехать в отпуск :)
PasserBy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 22:39

  Viareggio написав:Лучше доллар либо бизнес либо недвижимость!

Так вы видели это смешный процентные ставки в долларах?) Почти ничего не получаешь если у тебя не большая сумма. Да и не думаю что у множества украинцева такие большие депозиты, чтобы бизнесы открывать и квартиры покупать.
Laven
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 14:08

Буратіни покидають поле чудес? Чи виїжджають з країни не дуже розумних?
igorbuda52
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