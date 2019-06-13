Обсяг гривневих депозитів населення в платоспроможних банках за травень 2019 року зменшився на 2,9% - до майже 276,26 млрд грн.
Дивися повний текст Українці почали забирати гроші з гривневих депозитів.
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 13:03
Українці почали забирати гроші з гривневих депозитів
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Дивися повний текст Українці почали забирати гроші з гривневих депозитів.
Додано: П'ят 14 чер, 2019 22:07
Чтобы вкладывать деньги в бизнес и не пролететь, нужен определенный опыт. Недвижимость ... спорный вопрос. Столько копий уже сломано.
А кроме того, есть совсем простое объяснение - часть людей клала деньги на депозит, чтобы летом снять и поехать в отпуск
Додано: П'ят 14 чер, 2019 22:39
Додано: Вів 18 чер, 2019 14:08
Буратіни покидають поле чудес? Чи виїжджають з країни не дуже розумних?
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