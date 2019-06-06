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КСУ визнав незаконним
створення Порошенком НКРЕКП

КСУ визнав незаконним створення Порошенком НКРЕКП
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 13:04

КСУ визнав незаконним створення Порошенком НКРЕКП

Пропонуємо до обговорення:
КС визнав, що утворивши НКРЕКП своїм указом, президент вийшов за межі своїх конституційних повноважень.

Дивися повний текст КСУ визнав незаконним створення Порошенком НКРЕКП.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 13:04

Нацкомиссия является независимым государственным коллегиальным органом, членов которого назначает и увольняет президент.


Анекдот просто :) Ну собственно так и живем, президент то религией то вопросами языка, то еще какой хренью занимался, откуда порядку то взяться, рыба гниет с головы.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 14:49

Значит и решения и нормативные акты принятые НКРЭКУ незаконны ! И тарифы тоже вне законно - можно не платить и требовать перерасчет за электроэнергию, отопление и газ......
lwa
 
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