КС визнав, що утворивши НКРЕКП своїм указом, президент вийшов за межі своїх конституційних повноважень.
Дивися повний текст КСУ визнав незаконним створення Порошенком НКРЕКП.
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 13:04
КСУ визнав незаконним створення Порошенком НКРЕКП
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст КСУ визнав незаконним створення Порошенком НКРЕКП.
Додано: П'ят 14 чер, 2019 13:04
Анекдот просто :) Ну собственно так и живем, президент то религией то вопросами языка, то еще какой хренью занимался, откуда порядку то взяться, рыба гниет с головы.
Додано: П'ят 14 чер, 2019 14:49
Значит и решения и нормативные акты принятые НКРЭКУ незаконны ! И тарифы тоже вне законно - можно не платить и требовать перерасчет за электроэнергию, отопление и газ......
Додано: П'ят 14 чер, 2019 16:02
Тогда если созданиее НКРЕКу незаконно, вопрос кто виноват и кто компенсирует потери,
в этом случае, думаюнационализированного рошена вместе со всеми красными ленточками будет мало.
Додано: П'ят 14 чер, 2019 16:36
а где уголовное дело против порошенка по факту превышения им должностных полномочий?
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