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Як повернути гроші, якщо у вагоні поїзда не працює...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 14 чер, 2019 14:03
Пропонуємо до обговорення:
Пасажир купує не тільки місце в поїзді: ви платите за чисті вагони і власну безпеку і комфорт в подорожі. Кожен мандрівник застрахований від нещасних випадків. А квиток - це страховий поліс.
Дивися повний текст Як повернути гроші, якщо у вагоні поїзда не працює кондиціонер
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 14:03
Даже что то писать нет смысла. Дворники работают круглосуточно.
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