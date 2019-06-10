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"Нафтогаз" знизив ціну на
газ для населення на червень

"Нафтогаз" знизив ціну на газ для населення на червень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 14:38

"Нафтогаз" знизив ціну на газ для населення на червень

Пропонуємо до обговорення:
В червні ціна газу зменшиться на 7,3%.

Дивися повний текст \"Нафтогаз\" знизив ціну на газ для населення на червень.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 14:38

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