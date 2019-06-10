В червні ціна газу зменшиться на 7,3%.
Дивися повний текст \"Нафтогаз\" знизив ціну на газ для населення на червень.
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 14:38
"Нафтогаз" знизив ціну на газ для населення на червень
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Нафтогаз\" знизив ціну на газ для населення на червень.
Додано: П'ят 14 чер, 2019 16:29
а как быть с тем что создание НКРЭКУ признано противоречащим Конституции, а соответственно все его решения можно считать ничтожными?...
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