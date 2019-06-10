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Верховний суд зобов'язав ПриватБанк виплатити компанії...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 14 чер, 2019 16:03
Пропонуємо до обговорення:
Верховний суд відмовився задовольняти скаргу ПриватБанку.
Дивися повний текст Верховний суд зобов'язав ПриватБанк виплатити компанії Коломойського 25 млн грн
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